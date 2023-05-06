Азербайджанские гребцы завершили регату "Кубок президента-2023" с 14 медалями

Завершились соревнования в международной регате "Кубок президента-2023", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Завершились соревнования в международной регате "Кубок президента-2023", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в последний день соревнований, проходящих в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура" в Мингячевире, азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей.

В соревнованиях юношей 2009-2010 годов рождения пара Ваджиб Бабаев и Нихад Рагимов обошла всех своих соперников на дистанции 200 метров на двухместной байдарке. Сахиб Айюбзаде и Нуран Рагимли стали третьими.

Пара Маариф Гараев - Руфат Рагимов заняла второе место, а Эмиль Аллахвердиев и Амиль Сулейманов - третье место в заплыве на ту же дистанцию среди юношей 2005-2006 годов рождения.

Накануне, во второй день соревнований, азербайджанские гребцы завоевали еще четыре медали на соревновании.

Азербайджанские гребцы завершили международную регату "Кубок президента-2023" 14 медалями (две золотые, три серебряные и девять бронзовых).