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Азербайджанские гребцы примут участие в международном турнире

Азербайджанские гребцы примут участие в международном турнире Подростковые и молодежные сборные Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ примут участие в международном турнире в честь 1 июня - Международного дня защиты детей в казахстанском Уральске.
Индивидуальные
31 мая 2024 г. 12:42
Азербайджанские гребцы примут участие в международном турнире

Подростковые и молодежные сборные Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ примут участие в международном турнире в честь 1 июня - Международного дня защиты детей в казахстанском Уральске.

Как сообщили Report в Федерация каноэ и гребли Азербайджана, под руководством тренера Ларисы Ахундовой в соревнованиях выступят Нияз Маликов, Эльвин Алиев, Эмиль Зейналов, Ваджиб Бабаев, Шахин Исаев и Джавид Велизаде.

Отметим, что азербайджанские гребцы отправились в Казахстан 30 мая. Турнир пройдет 1-3 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avarçəkənləri beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

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