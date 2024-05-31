Азербайджанские гребцы примут участие в международном турнире

Подростковые и молодежные сборные Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ примут участие в международном турнире в честь 1 июня - Международного дня защиты детей в казахстанском Уральске.

Подростковые и молодежные сборные Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ примут участие в международном турнире в честь 1 июня - Международного дня защиты детей в казахстанском Уральске.

Как сообщили Report в Федерация каноэ и гребли Азербайджана, под руководством тренера Ларисы Ахундовой в соревнованиях выступят Нияз Маликов, Эльвин Алиев, Эмиль Зейналов, Ваджиб Бабаев, Шахин Исаев и Джавид Велизаде.

Отметим, что азербайджанские гребцы отправились в Казахстан 30 мая. Турнир пройдет 1-3 июня.