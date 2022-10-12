Азербайджанские гимнасты завоевали золотые медали на международном турнире

В городе Яблонец-над-Нисоу Чешской Республики прошел международный турнир по батутной гимнастике “Friendship-2022”.

В городе Яблонец-над-Нисоу Чешской Республики прошел международный турнир по батутной гимнастике “Friendship-2022”.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, в соревнованиях, в которых приняли участие 262 спортсмена из 17 стран, Азербайджан представляли члены нашей сборной Сельджан Махсудова, Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов.

В программе синхронных пар Максуд Махсудов и Гусейн Аббасов, завершившие квалификационный этап на первом месте, на решающем этапе завоевали золотые медали, опередив всех своих соперников.