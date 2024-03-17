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Азербайджанские гимнасты завоевали золотые медали на международном турнире AGF Tropy

Азербайджанские гимнасты завоевали золотые медали на международном турнире AGF Tropy Представители Азербайджана завоевали очередные медали на проходящем в Баку международном турнире по гимнастике AGF Trophy.
Индивидуальные
17 марта 2024 г. 15:20
Азербайджанские гимнасты завоевали золотые медали на международном турнире AGF Tropy

Представители Азербайджана завоевали очередные медали на проходящем в Баку международном турнире по гимнастике AGF Trophy.

Как передает Report, определены победители и призеры в индивидуальных упражнениях.

Члены взрослой команды - Никита Симонов завоевал золото (кольца), Иван Тихонов - золото (параллельные брусья) и бронзу (кольца), Расул Ахмедзаде - золото (вольные упражнения) и бронзу (параллельные брусья), Назенин Теймурова - золото (прыжки с шестом) и бронзу (разновысокие брусья), а Мурад Агарзаев - серебряную медаль (вольные упражнения).

Среди юниоров Ильхам Салаев на высшую ступень пьедестала почета (параллельные брусья, кольца), Гусейн Гахраманов - серебро (параллельные брусья) и бронзу (кольца), Альбина Алиева - серебро (прыжки с шестом) и бронзу (разновысокие брусья), Лейла Мамедзаде - серебро (разновысокие брусья), Мохаммед Рустамзаде - серебро (вольные упражнения), а Эмин Ханкишиев - бронзу (вольные упражнения).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastları “AGF Tropy” beynəlxalq turnirində qızıl medallar qazanıblar

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