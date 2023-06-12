Азербайджанские гимнасты завоевали золотые медали на Кубке мира в Польше

Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали золотые медали на Кубке мира в польском городе Жешув.

Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали золотые медали на Кубке мира в польском городе Жешув.

Как сообщает Report, выступающие в составе смешанной пары Агасиф Рагимов и Разия Сеидли стали победителями в многоборье.

В городе Жешув также прошел международный турнир по гимнастике, на котором азербайджанские гимнасты Низам Хамидулин и Милана Алиева (смешанная пара), а также женская группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири завоевали золотые медали в многоборье.