Азербайджанские гимнасты завоевали золотую и бронзовую медали на ЧЕ

Сборная Азербайджана завоевала золотую и бронзовую медали на 28-м чемпионате Европы по батутной гимнастике и тамблингу в Римини.

Сборная Азербайджана завоевала золотую и бронзовую медали на 28-м чемпионате Европы по батутной гимнастике и тамблингу в Римини.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, наилучший результат среди молодежи показал синхронный дуэт Магсуда Махсудова и Гусейна Аббасова на батуте. Они набрали 48.420 и взошли на верхнюю ступень пьедестала почета.

В тамблинге Адиль Гаджизаде (23.700 очка), Михаил Малкин (31.200 очка) и Тофик Алиев (27.500 очка) завоевали бронзу в командных соревнованиях среди взрослых.

Сегодня состоится финал командных соревнований среди молодежи по тамблингу на чемпионате Европы. Азербайджан представят Билал Гурбанов, Алексей Караташов, Гусейн Асадуллаев.

5 июня состоится финал индивидуальной программы по тамблингу, полуфинал по батуту.

В индивидуальных программе по тамлингу среди взрослых выступят Михаил Малкин и Тофик Алиев, среди молодежи – Гусейн Асадуллаев.

В индивидуальной программе по батуту среди молодежи выступят Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов, среди взрослых – Сельджан Махсудова.

Сборная Азербайджана успешно выступила 26-28 мая на 3-м международном турнире Aere Trampoline Cup в одноименном городе и Кубке мира. В международном турнире были завоеваны 3 золотые, 1 серебряная, а на Кубке мира 1 серебряная медаль по тамблингу.