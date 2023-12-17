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Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире

Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали очередные медали на международном турнире в столице Узбекистана Ташкенте.
Индивидуальные
17 декабря 2023 г. 03:47
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали очередные медали на международном турнире в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Report, в индивидуальной программе первое место занял Фархад Мустафаев, второе - Омар Гасымлы, третье - Сама Джафарова и Аммар Бахшалиев.

В синхронной программе Али Нифталиев и Мехти Алиев завоевали серебряные медали, а Сама Джафарова и Шафига Гумбатова завоевали бронзу.

Ранее в синхронной программе золотые медали завоевали Аян Шабанова и Самира Гусейнова. Второе место на пьедестале почета заняли Фархад Мустафаев и Омар Гасымлы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastları beynəlxalq turnirdə növbəti medallara sahib olublar

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