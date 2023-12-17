Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали очередные медали на международном турнире в столице Узбекистана Ташкенте.

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали очередные медали на международном турнире в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Report, в индивидуальной программе первое место занял Фархад Мустафаев, второе - Омар Гасымлы, третье - Сама Джафарова и Аммар Бахшалиев.

В синхронной программе Али Нифталиев и Мехти Алиев завоевали серебряные медали, а Сама Джафарова и Шафига Гумбатова завоевали бронзу.

Ранее в синхронной программе золотые медали завоевали Аян Шабанова и Самира Гусейнова. Второе место на пьедестале почета заняли Фархад Мустафаев и Омар Гасымлы.