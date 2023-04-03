Азербайджанские гимнасты завоевали на международном турнире семь медалей

Азербайджанские гимнасты завоевали семь медалей на 10-м международном Вавельском турнире по прыжкам на батуте и тамблингу в Кракове (Польша).

Азербайджанские гимнасты завоевали семь медалей на 10-м международном Вавельском турнире по прыжкам на батуте и тамблингу в Кракове (Польша).

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, сборная завершила турнир с четырьмя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.

Члены сборной Азербайджана Аммар Бахшалиев (13-14 лет, батутная гимнастика), Ниджат Мирзоев (15-16 лет, батутная гимнастика), Алексей Караташов (15-16 лет, тамблинг), Билал Гурбанов (среди взрослых, тамблинг) завоевали золотые медали, Фархад Мустафаев (11-12 лет, батутная гимнастика), Тофиг Алиев (среди взрослых, тамблинг) - серебряные медали, а Адиль Гаджизаде (среди взрослых, тамблинг) - бронзовую медаль.

Начавшийся 30 марта турнир завершится 4 апреля.