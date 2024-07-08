Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире

На проходившем в итальянском городе Турине международном турнире по акробатической гимнастике Turin Acro Cup члены сборной Азербайджана завоевали 3 золотые и 1 серебряную медаль.

На проходившем в итальянском городе Турине международном турнире по акробатической гимнастике Turin Acro Cup члены сборной Азербайджана завоевали 3 золотые и 1 серебряную медаль.

Как сообщает Report, смешанная пара в составе Агасифа Рагимова и Разии Сейидли, мужская пара в составе Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева, а также женская группа в возрастной категории 13-19 лет в составе Назрин Зейниевой, Анахиты Башири и Захры Рашидовой заняли первое место на турнире.

Мужская группа в составе Риада Сафарова, Абдуллы Аль-Машайхи, Расула Сейидли и Сеймура Джафарова довольствовалась серебряной медалью.