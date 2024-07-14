Азербайджанские гимнасты завоевали 8 медалей на турнире в Португалии

Азербайджанские гимнасты завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на международных соревнованиях по гимнастике на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу Scalabis Cup в португальском городе Сантарен.

Азербайджанские гимнасты завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на международных соревнованиях по гимнастике на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу Scalabis Cup в португальском городе Сантарен.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана.

В соревнованиях по тамблингу наши спортсмены Адиль Гаджизаде и Алексей Караташов завоевали золотые медали, а Тофиг Алиев - серебряную.

В командном зачете Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов взяли золото.

На состязаниях по гимнастике на батуте и двойном мини-батуте Гусейн Аббасов (2) и Аммар Бахшалиев взяли золото, а Ниджат Мирзоев - бронзу.

Отметим, что турнир Scalabis Cup проходил с 11 по 13 июля.