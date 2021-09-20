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Азербайджанские гимнасты завоевали 6 медалей в Черногории

Азербайджанские гимнасты завоевали 6 медалей в Черногории Азербайджанские гимнасты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали на международном турнире в черногорском городе Будва.
Индивидуальные
20 сентября 2021 г. 10:22
Азербайджанские гимнасты завоевали 6 медалей в Черногории

Азербайджанские гимнасты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали на международном турнире в черногорском городе Будва.

По данным Report, больше всего медалей завоевала Камилла Сеидзаде.

Она поднялась на первую ступень пьедестала почета в программе с лентой. Помимо этого, Сеидзаде была удостоена серебряной медали за выступление с булавами, а также бронзовой медали в многоборье и программе с обручем. Еще одну бронзу гимнастка завоевала в командном зачете вместе с Алиной Гезаловой.

В упражнениях с мячом Гезалова завоевала бронзовую медаль. Другая представительница Азербайджана Фахрия Алиева показала свой лучший результат с мячом и заняла 5-е место.

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Версия на английском языке Azerbaijani rhythmic gymnasts claim 6 medals in Montenegro
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bədii gimnastları Monteneqroda 6 medal qazanıb

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