Азербайджанские гимнасты завоевали 6 медалей в Черногории

Азербайджанские гимнасты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали на международном турнире в черногорском городе Будва.

Азербайджанские гимнасты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали на международном турнире в черногорском городе Будва.

По данным Report, больше всего медалей завоевала Камилла Сеидзаде.

Она поднялась на первую ступень пьедестала почета в программе с лентой. Помимо этого, Сеидзаде была удостоена серебряной медали за выступление с булавами, а также бронзовой медали в многоборье и программе с обручем. Еще одну бронзу гимнастка завоевала в командном зачете вместе с Алиной Гезаловой.

В упражнениях с мячом Гезалова завоевала бронзовую медаль. Другая представительница Азербайджана Фахрия Алиева показала свой лучший результат с мячом и заняла 5-е место.