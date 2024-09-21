Азербайджанские гимнасты завоевали 3-е золото на чемпионате мира в Португалии

Азербайджанские гимнасты Разия Сеидли и Агасиф Рагимов завоевали золотую медаль на чемпионате мира по акробатической гимнастике в португальском городе Гимарайнш.

Азербайджанские гимнасты Разия Сеидли и Агасиф Рагимов завоевали золотую медаль на чемпионате мира по акробатической гимнастике в португальском городе Гимарайнш.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

Смешанная пара превзошла всех соперников в балансовых упражнениях.

Отметим, что это третья золотая медаль в копилке азербайджанских гимнастов, выступавших на турнире в Португалии.

До этого пара Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов завоевали титул чемпиона мира по гимнастике в смешанных и балансовых упражнениях.

Чемпионат мира по акробатической гимнастике стартовал 19 сентября и завершится завтра.