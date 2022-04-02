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Азербайджанские гимнасты выступят в финале Кубка мира в Баку

Азербайджанские гимнасты выступят в финале Кубка мира в Баку Сегодня два азербайджанских гимнаста выступят на финальном этапе Кубка мира в Баку.
Индивидуальные
2 апреля 2022 г. 10:46
Азербайджанские гимнасты выступят в финале Кубка мира в Баку

Сегодня два азербайджанских гимнаста выступят на финальном этапе Кубка мира в Баку.

Как сообщает Report, участник летних Олимпийских игр в Токио Иван Тихонов будет бороться за медаль в упражнениях на параллельных брусьях, а Никита Симонов - в упражнениях с кольцами.

Тихонов завершил классификационный этап на 8-м месте с 13.933 очками, а Симонов - на 6-м месте с 14.266 очками.

Сегодня также будут определены призеры в вольных упражнениях, прыжках с опорой и упражнениях на разновысоких брусьях. Соревнования начнутся в 12:00.

Чемпионат мира завершится 3 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanın 2 gimnastı Bakıdakı Dünya Kubokunun finalında çıxış edəcək

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