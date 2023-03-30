Азербайджанские гимнасты выступят на турнире в Польше

Стали известны гимнасты, которые будут представлять Азербайджан на стартующем сегодня в Кракове (Польша) 10-м международном Вавельском турнире по батутной гимнастике и тамблингу.

Стали известны гимнасты, которые будут представлять Азербайджан на стартующем сегодня в Кракове (Польша) 10-м международном Вавельском турнире по батутной гимнастике и тамблингу.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях Азербайджан представят 10 членов сборной.

В соревнованиях по тамблингу сборную будут представлять Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Фархад Мустафаев, в соревнованиях по батутной гимнастике - Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Али Нифталиев и Ниджат Мирзоев.

Турнир завершится 4 апреля.