Азербайджанские гимнасты выступят на турнире в Польше

Стали известны гимнасты, которые будут представлять Азербайджан на стартующем сегодня в Кракове (Польша) 10-м международном Вавельском турнире по батутной гимнастике и тамблингу.
Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях Азербайджан представят 10 членов сборной.
В соревнованиях по тамблингу сборную будут представлять Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Фархад Мустафаев, в соревнованиях по батутной гимнастике - Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Али Нифталиев и Ниджат Мирзоев.
Турнир завершится 4 апреля.