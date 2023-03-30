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Азербайджанские гимнасты выступят на турнире в Польше

Азербайджанские гимнасты выступят на турнире в Польше Стали известны гимнасты, которые будут представлять Азербайджан на стартующем сегодня в Кракове (Польша) 10-м международном Вавельском турнире по батутной гимнастике и тамблингу.
Индивидуальные
30 марта 2023 г. 17:07
Азербайджанские гимнасты выступят на турнире в Польше

Стали известны гимнасты, которые будут представлять Азербайджан на стартующем сегодня в Кракове (Польша) 10-м международном Вавельском турнире по батутной гимнастике и тамблингу.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях Азербайджан представят 10 членов сборной.

В соревнованиях по тамблингу сборную будут представлять Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Фархад Мустафаев, в соревнованиях по батутной гимнастике - Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Али Нифталиев и Ниджат Мирзоев.

Турнир завершится 4 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Polşadakı beynəlxalq turnirə qatılacaq Azərbaycan gimnastları bəlli olub

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