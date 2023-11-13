Азербайджанские гимнасты выступят на чемпионатах мира в Великобритании

Азербайджанские гимнасты выступят на 30-м первенстве мира среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, а также на первом чемпионате мира среди молодежи в Бирмингеме (Великобритания).

Азербайджанские гимнасты выступят на 30-м первенстве мира среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, а также на первом чемпионате мира среди молодежи в Бирмингеме (Великобритания).

Как сообщает Report, оба престижных турнира пройдут 16-19 ноября.

В первенстве мира среди возрастных групп по прыжкам на батуте свои силы испытают Ниджат Мирзоев, Гусейн Аббасов, Али Нифталиев, Мехди Алиев, Ибрагим Мустафазаде, Аммар Бахшалиев, Омар Гасымлы, Фархад Мустафаев, Самира Гусейнова, Аян Шабанова, а по тамблингу - Алексей Караташов, Билал Гурбанов и Гусейн Асадуллаев.

Ниджат Мирзаев, Гусейн Аббасов, Али Нифталиев, Мехди Алиев, Ибрагим Мустафазаде, Аммар Бахшалиев, Самира Гусейнова, Аян Шабанова (батутная гимнастика) и Алексей Караташов (тамблинг) представят Азербайджан на первом чемпионате мира среди молодежи.