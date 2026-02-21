Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанские гимнасты вышли в финалы этапа Кубка мира в Баку

    • 21 февраля, 2026
    • 23:11
    Азербайджанские гимнасты вышли в финалы этапа Кубка мира в Баку

    Азербайджанские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящем на Национальной гимнастической арене в Баку, и получили право выступать в финальном раунде в нескольких программах.

    Как передает Report, по итогам квалификации в индивидуальной программе по батутной гимнастике в финал вышли Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов.

    Они также выступили вместе в смешанной синхронной программе и завоевали путевку в решающий этап.

    В синхронных соревнованиях Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова поборются за медали среди женщин, а Максуд Махсудов и Гусейн Аббасов - среди мужчин.

    Азербайджанские представители успешно выступили и в тамблинге: Тофик Алиев и Михаил Малкин преодолели квалификацию и пробились в финал.

    В общей сложности Азербайджан на турнире представляют в батутной гимнастике Максуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзаев, Сельджан Махсудова, Шафига Гумбатова, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова, в тамблинге - Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов.

    Отметим, что в соревнованиях участвуют 66 гимнастов из шести стран. Финальные выступления состоятся завтра.

    Azərbaycan gimnastları batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kubokunun ilk günündə uğurlu çıxış ediblər
