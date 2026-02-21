Азербайджанские гимнасты вышли в финалы этапа Кубка мира в Баку

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящем на Национальной гимнастической арене в Баку, и получили право выступать в финальном раунде в нескольких программах.

Как передает Report, по итогам квалификации в индивидуальной программе по батутной гимнастике в финал вышли Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов.

Они также выступили вместе в смешанной синхронной программе и завоевали путевку в решающий этап.

В синхронных соревнованиях Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова поборются за медали среди женщин, а Максуд Махсудов и Гусейн Аббасов - среди мужчин.

Азербайджанские представители успешно выступили и в тамблинге: Тофик Алиев и Михаил Малкин преодолели квалификацию и пробились в финал.

В общей сложности Азербайджан на турнире представляют в батутной гимнастике Максуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзаев, Сельджан Махсудова, Шафига Гумбатова, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова, в тамблинге - Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов.

Отметим, что в соревнованиях участвуют 66 гимнастов из шести стран. Финальные выступления состоятся завтра.