Азербайджанские гимнасты вышли в финал Исламиады

На V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья завершился этап классификации по аэробной гимнастике.

На V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья завершился этап классификации по аэробной гимнастике.

Как сообщает Report, члены сборной Азербайджана Владимир Долматов (классификационный этап 1-е место) и Медина Мустафаева (классификационный этап 2-е место), наряду с индивидуальной программой, получили путевки в финальный этап в категории смешанных пар (классификационный этап 2-е место).

Мустафаева, Долматов и Хошгадам Гулиева также вышли в финал в тройной программе (2-е место в классификации).

Отметим, что финал пройдет 14 августа.