Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире "Bosphorus Open Cup"

18:08 Представители Азербайджана запомнились успешным выступлением на международном турнире по аэробной гимнастике "Bosphorus Open Cup", проходившем в Стамбуле.

Представители Азербайджана запомнились успешным выступлением на международном турнире по аэробной гимнастике "Bosphorus Open Cup", проходившем в Стамбуле.

Как сообщает Report, спортсмены завоевали медали различного достоинства в индивидуальных, тройных, групповых выступлениях и в аэроденсе.

Индивидуальные выступления:

Марьям Топчубашова – 17.800 баллов, бронзовая медаль

Мадина Ибрагимли – 14.950 и 15.050 баллов, две бронзовые медали

Диляра Гурбанова – 18.700 и 18.850 баллов, две бронзовые медали

Владимир Долматов – 19.350 баллов, золотая медаль; 18.200 баллов, серебряная медаль

Выступления троек:

Лейла Бежанова, Арзу Агаева и Диляра Гурбанова – 15.500 баллов, бронзовая медаль

Мадина Ибрагимли, Аделия Гашимова и Дениз Алиева – 15.650 баллов, серебряная медаль; 14.950 баллов, бронзовая медаль

Аян Искендерли, Аян Талыбова и Тахмина Ибрагимова – 15.750 и 16.350 баллов, две бронзовые медали

Групповые выступления:

Сара Алиханлы, Диляра Гурбанова, Владимир Долматов, Мадина Мустафаева и Хадиджа Гулиева – 17.713 баллов, серебряная медаль

Аян Агаева, Хусна Рзаева, Аян Искендерли, Тахмина Ибрагимова и Рена Мамедова – 15.950 и 15.900 баллов, две серебряные медали

Аэроденс:

Нурай Исаева, Аян Талыбова, Аян Искендерли, Севда Садыглы, Бести Талыблы, Рена Мамедова, Айлин Гулузаде и Нури Айлин – 14.600 баллов, завоевали золотую медаль.