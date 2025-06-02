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Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире "Bosphorus Open Cup"

Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире "Bosphorus Open Cup" 18:08 Представители Азербайджана запомнились успешным выступлением на международном турнире по аэробной гимнастике "Bosphorus Open Cup", проходившем в Стамбуле.
Индивидуальные
2 июня 2025 г. 18:18
Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире Bosphorus Open Cup

Представители Азербайджана запомнились успешным выступлением на международном турнире по аэробной гимнастике "Bosphorus Open Cup", проходившем в Стамбуле.

Как сообщает Report, спортсмены завоевали медали различного достоинства в индивидуальных, тройных, групповых выступлениях и в аэроденсе.

Индивидуальные выступления:

Марьям Топчубашова – 17.800 баллов, бронзовая медаль
Мадина Ибрагимли – 14.950 и 15.050 баллов, две бронзовые медали
Диляра Гурбанова – 18.700 и 18.850 баллов, две бронзовые медали
Владимир Долматов – 19.350 баллов, золотая медаль; 18.200 баллов, серебряная медаль

Выступления троек:

Лейла Бежанова, Арзу Агаева и Диляра Гурбанова – 15.500 баллов, бронзовая медаль
Мадина Ибрагимли, Аделия Гашимова и Дениз Алиева – 15.650 баллов, серебряная медаль; 14.950 баллов, бронзовая медаль
Аян Искендерли, Аян Талыбова и Тахмина Ибрагимова – 15.750 и 16.350 баллов, две бронзовые медали

Групповые выступления:

Сара Алиханлы, Диляра Гурбанова, Владимир Долматов, Мадина Мустафаева и Хадиджа Гулиева – 17.713 баллов, серебряная медаль
Аян Агаева, Хусна Рзаева, Аян Искендерли, Тахмина Ибрагимова и Рена Мамедова – 15.950 и 15.900 баллов, две серебряные медали

Аэроденс:

Нурай Исаева, Аян Талыбова, Аян Искендерли, Севда Садыглы, Бести Талыблы, Рена Мамедова, Айлин Гулузаде и Нури Айлин – 14.600 баллов, завоевали золотую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastları “Bosphorus Open Cup” beynəlxalq turnirində uğurlu çıxış ediblər

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