Азербайджанские гимнасты провели контрольную тренировку в преддверии Исламиады

Азербайджанские гимнасты, которые представят нашу страну на предстоящих V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, провели на Национальной гимнастической арене в Баку контрольную тренировку.

Азербайджанские гимнасты, которые представят нашу страну на предстоящих V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, провели на Национальной гимнастической арене в Баку контрольную тренировку.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в рамках выступлений спортсмены представили свои программы.

На контрольной тренировке присутствовали замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, известная российская гимнастка, пятикратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр в Атланте 1996 года, посол чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку (2019 год) Яна Батыршина, а также представители столичных и региональных спортивных клубов.

Отметим, что на V Играх исламской солидарности, которые пройдут с 9 по 18 августа, за медали в индивидуальной программе поборются Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова. В групповых упражнениях Азербайджан будут представлять Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В соревнованиях по аэробной гимнастике престижного турнира Владимир Долматов и Медина Мустафаева, помимо индивидуальной программы также выступят в категории смешанные пары.

В женских соревнованиях по спортивной гимнастике Азербайджан представят Милана Минаковская, Самира Гахраманова, а в мужских - Иван Тихонов, Мансум Сафаров и Никита Симонов. Мужская сборная по спортивной гимнастике уже отправилась в Конью.

В "Конья-2021" соревнования по художественной гимнастике пройдут 13-14 августа, по спортивной гимнастике - 10-11 и 17-18 августа, по аэробной - 13-14 августа.