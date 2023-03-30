Азербайджанские гимнасты примут участие в международных турнирах в Боснии и Герцеговине и Словакии

Сборные Азербайджана по гимнастике отправились в Боснию и Герцеговину и Словакию для участия в международных турнирах.

Сборные Азербайджана по гимнастике отправились в Боснию и Герцеговину и Словакию для участия в международных турнирах.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, члены сборной по художественной гимнастике Лейли Агазаде, Алина Мамедова и Медина Демирова 31 марта - 3 апреля примут участие в международном турнире "Суада Дилберович" в Сараево.

Члены сборной по аэробной гимнастике Лейла Бежанова, Арзу Агаева и Хадиджа Гулиева 31 марта - 2 апреля примут участие в 24-м открытом международном турнире в Братиславе (Словакия).