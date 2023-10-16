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Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы в Болгарии

Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы в Болгарии Сборная Азербайджана по акробатической гимнастике примет участие в чемпионате Европы в Болгарии.
Индивидуальные
16 октября 2023 г. 11:36
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы в Болгарии

Сборная Азербайджана по акробатической гимнастике примет участие в чемпионате Европы в Болгарии.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, спортсмены выступят на 31-м чемпионате Европы, который пройдет в городе Варна с 18 по 22 октября.

В соревнованиях примут участие смешанная пара Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, женская группа Назрин Фарманова, Айнур Юсуфова, Лала Гусейнова (взрослые), женская юношеская группа Назрин Зайниева, Захра Рашидова, Анахита Башири, мужская пара Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastları Avropa çempionatı üçün Bolqarıstana yollanıblar

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