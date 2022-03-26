Азербайджанские гимнасты поборются за Кубок мира в Баку

Объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в Кубке мира по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который стартует 31 марта в Баку.

Объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в Кубке мира по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который стартует 31 марта в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, в течение четырех дней Азербайджан будут представлять 7 спортсменов.

Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах) и Никита Симонов (упражнения на кольцах) примут участие в соревнованиях среди мужчин, Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения) и Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения) - в соревнованиях среди женщин.

В этом году на четвертом международном соревновании по видам гимнастики в Азербайджане будет участвовать 151 спортсмен из 35 стран.

Билеты на соревнования можно приобрести на сайте iticket.az и в кассах города.

Зрителям, желающим посетить игры, следует иметь при себе действительный сертификат о вакцинации от COVID-19, имунный сертификат или сертификат о противопоказании к вакцинации (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Чемпионат мира пройдет на Национальной арене гимнастики.