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Азербайджанские гимнасты поборются за Кубок мира в Баку

Азербайджанские гимнасты поборются за Кубок мира в Баку Объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в Кубке мира по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который стартует 31 марта в Баку.
Индивидуальные
26 марта 2022 г. 15:49
Азербайджанские гимнасты поборются за Кубок мира в Баку

Объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в Кубке мира по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который стартует 31 марта в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, в течение четырех дней Азербайджан будут представлять 7 спортсменов.

Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах) и Никита Симонов (упражнения на кольцах) примут участие в соревнованиях среди мужчин, Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения) и Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения) - в соревнованиях среди женщин.

В этом году на четвертом международном соревновании по видам гимнастики в Азербайджане будет участвовать 151 спортсмен из 35 стран.

Билеты на соревнования можно приобрести на сайте iticket.az и в кассах города.

Зрителям, желающим посетить игры, следует иметь при себе действительный сертификат о вакцинации от COVID-19, имунный сертификат или сертификат о противопоказании к вакцинации (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Чемпионат мира пройдет на Национальной арене гимнастики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı Bakıdakı Dünya Kubokunda 6 idman gimnastı təmsil edəcək

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