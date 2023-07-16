Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали в Италии

В столице Италии 14 июля стартовал международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Рима".

В столице Италии 14 июля стартовал международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Рима".

Как передает Report , Азербайджан на соревнованиях представляют 12 гимнасток спортивного клуба "Оджаг".

На турнире также выступают две гимнастки из Загатальского подразделения клуба.

Золотые медали на соревнованиях завоевали Нилай Пюнханлы (без снаряда, мяч), Наргиз Алиева (без снаряда, мяч), Мишель Анискина (без снаряда, мяч), Айлин Юсифли (без снаряда, мяч), Фатима Зейналова (обруч).

Кроме того, представительница Загаталы Лейла Хасратова оправдала ожидания и завоевала две золотые медали (без снаряда, булавы).

Сара Атакишиева завоевала золотую медаль в движениях с булавами и бронзовую медаль с мячом. Еще один член команды, Мяляк Махмудлу, завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами.

