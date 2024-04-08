Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на международном турнире в Эстонии

Художественные гимнастки Азербайджана успешно выступили на международном турнире Tallinn Open в Эстонии.

Художественные гимнастки Азербайджана успешно выступили на международном турнире Tallinn Open в Эстонии.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, члены команды в составе Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой завоевали две золотые медали в выступлениях с пятью обручами, тремя лентами и двумя мячами.

В индивидуальных выступлениях члены национальной сборной Илаха Бахадырова удостоена золотой медали за упражнение с мячом, Говхар Ибрагимова - золотой медали за упражнение с булавами и серебряной медали за упражнение с обручем, Шамс Агагусейнова завоевала серебряную медаль за упражнение с лентой.