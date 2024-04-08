О нас

Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на международном турнире в Эстонии

Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на международном турнире в Эстонии Художественные гимнастки Азербайджана успешно выступили на международном турнире Tallinn Open в Эстонии.
Индивидуальные
8 апреля 2024 г. 13:18
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на международном турнире в Эстонии

Художественные гимнастки Азербайджана успешно выступили на международном турнире Tallinn Open в Эстонии.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, члены команды в составе Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой завоевали две золотые медали в выступлениях с пятью обручами, тремя лентами и двумя мячами.

В индивидуальных выступлениях члены национальной сборной Илаха Бахадырова удостоена золотой медали за упражнение с мячом, Говхар Ибрагимова - золотой медали за упражнение с булавами и серебряной медали за упражнение с обручем, Шамс Агагусейнова завоевала серебряную медаль за упражнение с лентой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın bədii gimnastları Estoniyada qızıl medallar qazanıblar

Самое важное

Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
4 апреля 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
4 апреля 2024 г. 20:44
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi