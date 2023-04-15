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Азербайджанские гимнастки завоевали золотую и серебряную медали на AGF Trophy

Азербайджанские гимнастки завоевали золотую и серебряную медали на AGF Trophy В Баку проходит международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy.
Индивидуальные
15 апреля 2023 г. 20:49
Азербайджанские гимнастки завоевали золотую и серебряную медали на AGF Trophy

В Баку проходит международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy.

Как передает Report, в зачете среди сеньорок в многоборье победу одержала Зохра Агамирова, а второй стала Алина Гезалова. Они также вышли в финалы с булавами и лентой и завтра будут представлены в финалах всех четырех видов.

Вместе с тем, Агамирова и Гезалова выиграли командное первенство среди сеньорок-личниц.

Юниорки сборной Азербайджана в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханум Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой завоевали серебряные медали в многоборье.

Отметим, что международный турнир AGF Trophy продлится до 16 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gimnastları "AGF Trophy"də qızıl və gümüş medallar qazanıblar 

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