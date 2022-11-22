Азербайджанские гимнастки завоевали в Тбилиси 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей

Гимнастки клуба Ocaq Sport завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей на прошедшем 19-20 ноября в Тбилиси международном турнире II New Look Cup.

Гимнастки клуба Ocaq Sport завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей на прошедшем 19-20 ноября в Тбилиси международном турнире II New Look Cup.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, Гюльнар Расулзаде, Сара Атакишиева и Фатима Тарвердиева трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета.

Айлин Юсифли завоевала одну золотую и три бронзовые медали, Гюллюзар Шарифова - одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль, Лейла Алиева – две серебряные медали, Хазра Гасымлы, Наргиз Алиева – по одной серебряной и одной бронзовой медали, Фатима Зейналова и Салма Исмаилова – серебряную медаль, Лейла Немакина – бронзовую медаль.