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Азербайджанские гимнастки завоевали в Тбилиси 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей

Азербайджанские гимнастки завоевали в Тбилиси 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей Гимнастки клуба Ocaq Sport завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей на прошедшем 19-20 ноября в Тбилиси международном турнире II New Look Cup.
Индивидуальные
22 ноября 2022 г. 13:05
Азербайджанские гимнастки завоевали в Тбилиси 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей

Гимнастки клуба Ocaq Sport завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей на прошедшем 19-20 ноября в Тбилиси международном турнире II New Look Cup.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, Гюльнар Расулзаде, Сара Атакишиева и Фатима Тарвердиева трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета.

Айлин Юсифли завоевала одну золотую и три бронзовые медали, Гюллюзар Шарифова - одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль, Лейла Алиева – две серебряные медали, Хазра Гасымлы, Наргиз Алиева – по одной серебряной и одной бронзовой медали, Фатима Зейналова и Салма Исмаилова – серебряную медаль, Лейла Немакина – бронзовую медаль.

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Версия на английском языке ФотоArtistic gymnasts of Azerbaijan claim 11 gold, 9 silver and 5 bronze medals in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın bədii gimnastları Tbilisidə 11 qızıl, 9 gümüş və 5 bürünc medal qazanıblar

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