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Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на международном турнире

Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на международном турнире Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на международном турнире “Pharaoh's Cup”, проходящем в столице Египта Каире.
Индивидуальные
21 августа 2023 г. 17:02
Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на международном турнире

Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на международном турнире “Pharaoh's Cup”, проходящем в столице Египта Каире.

Как сообщает Report, наши спортсменки завоевали 4 золотые, 1 - серебряную и 1 - бронзовую награды.

Самый высокий результат в команде показала Хадиджа Аббасзаде. 13-летняя спортсменка завоевала золотые медали в опорном прыжке и вольных упражнениях среди юниоров.

Среди юниоров 2011-2012 годов рождения Лейла Мамедзаде поднялась на высшую ступень пьедестала почета в опорном прыжке, а Айназ Меджидзаде - в вольных упражнениях. Другая гимнастка Альбина Алиева, выступающая в этой возрастной категории, завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях и бронзовую медаль в опорном прыжке.

Отметим, что на турнире ”Pharaoh's Cup" члены мужской сборной Азербайджана Мансум Сафаров и Расул Ахмедзаде заняли 3-е место в вольных упражнениях, а Айдын Ализаде - в опорном прыжке.

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Версия на английском языке Azerbaijani female gymnasts claim 6 medals in international tournament
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qadın gimnastları beynəlxalq turnirdə 6 medal qazanıblar

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