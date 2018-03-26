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    Азербайджанские гимнастки завоевали бронзовые медали "Гран-при" во Франции

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла третье место в соревнованиях по многоборью на международном "Гран-при", завершившемся во французском городе Тье. 

    Как сообщает Report, на турнире, где принимали участие 16 стран, сборная Азербайджана в составе Алии Пашаевой, Сияны Василевой, Дианы Доман, Айшан Байрамовой, Зейнаб Гумматовой и Айны Джафаровой набрала 15.050 балов в упражнениях с 3 мячами и 2 скакалками. Следующие упражнения с 5 обручами, азербайджанские грации выполнили еще лучше, получив от судей 17.050 балов. 

    В итоге с 32.100 балами сборная Азербайджана заняла третье место, уступив командам Италии и Украины. 

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