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Азербайджанские гимнастки завоевали 30 медалей на международном турнире

Азербайджанские гимнастки завоевали 30 медалей на международном турнире Художественные гимнасты из Азербайджана завоевали 30 медалей на международном турнире "Montenegro Cup", проходившем в Будве (Черногория).
Индивидуальные
13 июня 2023 г. 15:52
Азербайджанские гимнастки завоевали 30 медалей на международном турнире

Художественные гимнастки из Азербайджана завоевали 30 медалей на международном турнире "Montenegro Cup", проходившем в Будве (Черногория).

Как сообщили Report в Федерации, страну на соревнованиях успешно представляли гимнастки клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской гимнастической школы олимпийского резерва (Бакинская школа гимнастики) и Республиканской комплексной спортивной школы.

Спортсмены Бакинской школы гимнастики завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.

Представители клуба "Оджаг Спорт" завоевали на этих соревнованиях 8 золотых и 1 серебряную медали.

Гимнастка Республиканской комплексной спортивной школы Нур Садыгова завоевала золотую медаль с обручем и бронзовую медаль с булавами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bədii gimnastları beynəlxalq turnirdə 30 medal qazanıblar

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