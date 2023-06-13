Азербайджанские гимнастки завоевали 30 медалей на международном турнире

Художественные гимнасты из Азербайджана завоевали 30 медалей на международном турнире "Montenegro Cup", проходившем в Будве (Черногория).

Художественные гимнастки из Азербайджана завоевали 30 медалей на международном турнире "Montenegro Cup", проходившем в Будве (Черногория).

Как сообщили Report в Федерации, страну на соревнованиях успешно представляли гимнастки клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской гимнастической школы олимпийского резерва (Бакинская школа гимнастики) и Республиканской комплексной спортивной школы.

Спортсмены Бакинской школы гимнастики завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.

Представители клуба "Оджаг Спорт" завоевали на этих соревнованиях 8 золотых и 1 серебряную медали.

Гимнастка Республиканской комплексной спортивной школы Нур Садыгова завоевала золотую медаль с обручем и бронзовую медаль с булавами.