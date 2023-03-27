Азербайджанские гимнастки завоевали 22 медали на международном турнире в Грузии

Гимнастки сборной Азербайджана и клуба "Оджаг Спорт" завоевали на международном турнире Keti Cup в Грузии 22 медали.

Юные азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире Keti Cup в Грузии 22 медали.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, азербайджанские спортсменки завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Майя Козачук завоевала две золотые и одну серебряную медаль, Селин Юсифова - две золотые и одну серебряную медаль, Сара Джалилли - одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль, Нилюфар Гасымова - одну золотую, одну серебряную медаль, Суада Искакова - одну золотую и одну бронзовую медаль, Роя Алыкишиева - одну золотую и одну бронзовую медаль, Алсу Абдуллаева - золотую медаль, Аху Асланова - серебряную медаль, Фарах Гасанова - серебряную медаль, Инара Абыева - серебряную медаль, Берил Ялын - серебряную медаль, Лейла Азагова - бронзовую медаль, Айла Аббасзаде - бронзовую медаль.