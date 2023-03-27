О нас

Азербайджанские гимнастки завоевали 22 медали на международном турнире в Грузии

Азербайджанские гимнастки завоевали 22 медали на международном турнире в Грузии Гимнастки сборной Азербайджана и клуба "Оджаг Спорт" завоевали на международном турнире Keti Cup в Грузии 22 медали.
Индивидуальные
27 марта 2023 г. 16:24
Азербайджанские гимнастки завоевали 22 медали на международном турнире в Грузии

Юные азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире Keti Cup в Грузии 22 медали.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, азербайджанские спортсменки завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Майя Козачук завоевала две золотые и одну серебряную медаль, Селин Юсифова - две золотые и одну серебряную медаль, Сара Джалилли - одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль, Нилюфар Гасымова - одну золотую, одну серебряную медаль, Суада Искакова - одну золотую и одну бронзовую медаль, Роя Алыкишиева - одну золотую и одну бронзовую медаль, Алсу Абдуллаева - золотую медаль, Аху Асланова - серебряную медаль, Фарах Гасанова - серебряную медаль, Инара Абыева - серебряную медаль, Берил Ялын - серебряную медаль, Лейла Азагова - бронзовую медаль, Айла Аббасзаде - бронзовую медаль.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın bədii gimnastları Gürcüstanda 22 medal qazanıblar

Самое читаемое

IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
21 марта 2023 г. 14:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
21 марта 2023 г. 14:32
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
22 марта 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi