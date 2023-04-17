Азербайджанские гимнастки завоевали 14 медалей на турнире "AGF Trophy"

Сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 14 медалей на турнире по художественной гимнастике "AGF Trophy", проходившем в Баку.

Сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 14 медалей на турнире по художественной гимнастике "AGF Trophy", проходившем в Баку.

Как сообщает Report, на первом международном соревновании такого рода в этом году, проводимом в Азербайджане, члены сборной завоевали 7 золотых и 7 серебряных медалей в программе индивидуальных и групповых упражнений юношеских и взрослых возрастных категорий.

Зохра Агамирова, победительница 34-го международного Гран-при во Франции, завоевала для сборной 5 золотых медалей в индивидуальной программе, в программе многоборья, а также в выступлениях с отдельными предметами (мяч, обруч, булавы и лента). Вместе с Алиной Гезаловой она испытала радость победы в командном зачете на чемпионате.

Команда в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой завоевала золотую медаль в программе групповых упражнений среди юниоров.

Отметим, что в международном турнире "AGF Trophy", организованном в Азербайджане в третий раз, участвовали 119 спортсменов из 14 стран.