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Азербайджанские гимнастки выступят в индивидуальной программе на чемпионате Европы  

Азербайджанские гимнастки выступят в индивидуальной программе на чемпионате Европы   На проходящем в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике две азербайджанские гимнастки выступят с индивидуальными программами.
Индивидуальные
19 мая 2023 г. 10:55
Азербайджанские гимнастки выступят в индивидуальной программе на чемпионате Европы  

На проходящем в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике две азербайджанские гимнастки выступят с индивидуальными программами.

Как сообщает Report, Зохра Агамирова и Илона Зейналова в классификационном этапе выступят с булавами и лентой.

В первый день соревнования юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой завоевала бронзовую медаль в многоборье и в упражнениях с пятью мячами.

З.Агамирова набрала 32,150 балла в движениях с обручем и 32,550 балла с мячом, выйдя в финал по итогам выступлений с обоими снарядами. Гимнастка заняла 6-е и 5-е места в классификации соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan gimnastları fərdi proqramda növbəti çıxışlarını edəcəklər

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