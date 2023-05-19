Азербайджанские гимнастки выступят в индивидуальной программе на чемпионате Европы

На проходящем в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике две азербайджанские гимнастки выступят с индивидуальными программами.

На проходящем в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике две азербайджанские гимнастки выступят с индивидуальными программами.

Как сообщает Report, Зохра Агамирова и Илона Зейналова в классификационном этапе выступят с булавами и лентой.

В первый день соревнования юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой завоевала бронзовую медаль в многоборье и в упражнениях с пятью мячами.

З.Агамирова набрала 32,150 балла в движениях с обручем и 32,550 балла с мячом, выйдя в финал по итогам выступлений с обоими снарядами. Гимнастка заняла 6-е и 5-е места в классификации соответственно.