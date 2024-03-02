Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире в Германии

Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире Gymnastic International 2024 в немецком городе Фельбах-Шмиден.

Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире Gymnastic International 2024 в немецком городе Фельбах-Шмиден.

Как сообщает Report, в соревнованиях по художественной гимнастике за медали среди юниоров будут бороться Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова, Фидан Гурбанлы, а среди взрослых - Камилла Сеидзаде и Камилла Гафарова.

Гимнасток сопровождают тренеры Нармин Джахангирова и Назрин Джафарзаде.

В качестве арбитра Азербайджан на турнире будет представлять судья международной категории Нигяр Абдусалимова.

Стартующий сегодня турнир завершится 3 марта.