Азербайджанские гимнастки отправляются на Олимпиаду в Токио

Азербайджанские гимнастки, которые представят страну на летних Олимпийских играх Токио-2020, отправляются в Японию.

Азербайджанские гимнастки, которые представят страну на летних Олимпийских играх Токио-2020, отправляются в Японию.

Как передает Report, спортсменки выступят на олимпиаде индивидуально или в командных соревнованиях.

В индивидуальном многоборье свои силы испытают Зохра Агамирова, а в групповых выступлениях – команда, в состав которой входят Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Марьям Сафарова, Ляман Алимурадова и Зейнаб Хумматова.

Соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде стартуют 7 августа.