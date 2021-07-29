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Азербайджанские гимнастки отправляются на Олимпиаду в Токио

Азербайджанские гимнастки отправляются на Олимпиаду в Токио Азербайджанские гимнастки, которые представят страну на летних Олимпийских играх Токио-2020, отправляются в Японию.
Индивидуальные
29 июля 2021 г. 19:12
Азербайджанские гимнастки отправляются на Олимпиаду в Токио

Азербайджанские гимнастки, которые представят страну на летних Олимпийских играх Токио-2020, отправляются в Японию.

Как передает Report, спортсменки выступят на олимпиаде индивидуально или в командных соревнованиях.

В индивидуальном многоборье свои силы испытают Зохра Агамирова, а в групповых выступлениях – команда, в состав которой входят Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Марьям Сафарова, Ляман Алимурадова и Зейнаб Хумматова.

Соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде стартуют 7 августа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastları Tokio olimpiadasına yollanır

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