Азербайджанские гимнастки добились успеха на Кубке Европы в Болгарии

Представители Азербайджана добились успешных результатов на Кубке Европы по художественной гимнастике в Бургасе (Болгария).

Представители Азербайджана добились успешных результатов на Кубке Европы по художественной гимнастике в Бургасе (Болгария).

Как сообщает Report, команда по групповым упражнениям в составе взрослых гимнасток завоевала серебро в программе 3 мяча/ 2 обруча, набрав 25.150 балла, а команда по групповым упражнениям в составе юных спортсменок завоевала две бронзовые медали в многоборье (44.000 балла) и упражнении с 5 обручами (23.650 балла).

Спортсменки также продемонстрировали свое мастерство в индивидуальных выступлениях.

Серебряные медали завоевали Фидан Гурбанлы в упражнении с булавами (25,866 балла) и Шамс Агагусейнова в упражнении с лентой (25,299 балла).