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Азербайджанские фехтовальщики завоевали серебряную медаль на международном турнире в Стамбуле

Азербайджанские фехтовальщики завоевали серебряную медаль на международном турнире в Стамбуле Сборная Азербайджана по фехтованию среди юниоров завоевала серебряную медаль на международном турнире в Стамбуле.
Индивидуальные
30 октября 2023 г. 09:55
Азербайджанские фехтовальщики завоевали серебряную медаль на международном турнире в Стамбуле

Сборная Азербайджана по фехтованию среди юниоров завоевала серебряную медаль на международном турнире в Стамбуле.

Как сообщает Report, мужская команда в составе Аббаса Гусейнова, Расула Алиева, Тимура Хуснаддинова и Мурада Мурадова победила сборную Германии со счетом 45:28, а также обыграла команды Грузии и Франции, со счетом 45:44 и 45:38 соответственно. В решающем матче азербайджанская команда уступила сборной Турции со счетом 30:45.

Женская команда в составе Фарах Аббасовой, Тараны Мамедли, Валентины Зейналовой и Зулейхи Султанлы в первой встрече победила команду Турции со счетом 45:21, но в полуфинале проиграла Турции со счетом 44:45.

Команда в составе Лейлы Ахмедовой, Фатимы Керимовой, Джахан Садыховой и Гюлары Тагизаде в первой встрече уступила победителю турнира - Великобритании со счетом 21:45.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qılıncoynatma yığması beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

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