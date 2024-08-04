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Азербайджанские дзюдоисты, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде, вернулись на родину

Азербайджанские дзюдоисты, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде, вернулись на родину Дзюдоисты Хидаев Гейдаров и Зелим Коцоев, завоевавшие золотые медали на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже, а также другие члены сборной вернулись на родину.
Индивидуальные
4 августа 2024 г. 06:06
Азербайджанские дзюдоисты, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде, вернулись на родину

Дзюдоисты Хидаев Гейдаров и Зелим Коцоев, завоевавшие золотые медали на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже, а также другие члены сборной вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили представители общественности, болельщики и представители СМИ.

Напомним, что Х.Гейдаров завоевал золото Олимпиады в весовой категории 73 кг, Зелим Коцоев - 100 кг. Таким образом, Азербайджан с двумя золотыми медалями занимает 19-е место среди 206 стран, из которых только 62 смогли взять призовые места.

Кроме того, представляющий Азербайджан в соревнованиях по боксу Альфонсо Домингес (92 кг) вышел в полуфинал, благодаря чему гарантировал сборной по меньшей мере бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOlimpiadada qızıl medal qazanmış cüdoçular vətənə qayıdıblar

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