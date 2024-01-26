Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на старте Гран-при в Португалии

В португальском Одивелаше стартовали соревнования Гран-при по дзюдо.

В португальском Одивелаше стартовали соревнования Гран-при по дзюдо.

Как передает Report , в первый день турнира азербайджанские спортсмены завоевали три медали.

Туран Байрамов (60 кг) проиграл в полуфинале, но победа в утешительном поединке принесла ему бронзу Гран-при. В весовой категории до 66 кг на пьедестал почета поднялись два представителя Азербайджана. Яшар Наджафов завоевал серебряную медаль, а Кямран Сулейманов - бронзовую.

Подключившиеся к борьбе в первый день соревнований Балабек Агаев (60 кг), Кёнюль Алиева (48 кг), Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Фидан Ализаде и Ачелия Топрак (обе 57 кг) остались без медалей.

Отметим, что турнир завершится 28 января. В составе сборной Азербайджана на Гран-при отправилась 16 дзюдоистов.