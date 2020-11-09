Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на чемпионате Европы

В хорватском городе Пореч стартовал чемпионат Европы среди 23-летних дзюдоистов.

В хорватском городе Пореч стартовал чемпионат Европы среди 23-летних дзюдоистов.

Как сообщает Report, в первый день соревнований члены сборной Азербайджана завоевали три медали. В соревнованиях девушек Гюлтадж Мамедалиева (52 кг) проиграв лишь в финале, завоевала серебряную медаль континентального первенства.

Выступавший в весовой категории 60 кг Туран Байрамов был награжден бронзовой медалью. В матче за третье место он обыграл своего товарища по команде Яшара Наджафова.

Еще одну бронзу в весовой категории до 66 кг принес команде Нурлан Османов, который в заключительной встрече победил финна Сашу Луку.

Отметим, что сборная Азербайджана представлена ​​12 дзюдоистами (9 мужчин, 3 женщины) на континентальном первенстве, в котором соревнуются 328 спортсменов (193 мужчины, 135 женщин) из 36 стран.