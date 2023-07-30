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Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на ЕЮОФ

Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на ЕЮОФ Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ), прошедшем в Мариборе, Словения.
Индивидуальные
30 июля 2023 г. 00:01
Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на ЕЮОФ

Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ), прошедшем в Мариборе, Словения.

Как передает Report, в последний день турнира национальная команда выступила в смешанных командных соревнованиях. Выйдя в финал, сборная завоевала серебряную медаль, уступив турецким атлетам со счетом 2:4.

Отметим, что в индивидуальных соревнованиях азербайджанские дзюдоисты завершили фестиваль на 1-м месте с 3 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları EYOF-da daha bir medal qazanıblar

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