Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на ЕЮОФ

Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ), прошедшем в Мариборе, Словения.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ), прошедшем в Мариборе, Словения.

Как передает Report, в последний день турнира национальная команда выступила в смешанных командных соревнованиях. Выйдя в финал, сборная завоевала серебряную медаль, уступив турецким атлетам со счетом 2:4.

Отметим, что в индивидуальных соревнованиях азербайджанские дзюдоисты завершили фестиваль на 1-м месте с 3 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.