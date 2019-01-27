Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на Гран-При в Израиле

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В последний день Гран-При в Тель-Авиве азербайджанские дзюдоисты завоевали золотую и бронзовую медаль.

Как передает Report, в весе до 90 кг Мамедали Мехтиев в первом бое одержал победу над Ихласом Сетдаровым из Туркменистана. После взял вверх над представителем Канады Мобаха Эль Халаса. В 1/4 финала М.Мехтиев уступил Йесперу Сминку из Голландии. В утешительном поединке азербайджанский дзюдоист одержал победу над американцем Колтоном Брауном. В схватке за бронзу М.Мехтиев оказался сильнее Клена Кристофера из Эстонии. Таким образом, М.Мехтиев завоевал бронзовую медаль.

В категории +100 кг азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури занял пятое место.

Среди девушек золотую медаль завоевала Ирина Киндзерска (+78 кг). В финале она одержала победу над Елизаветой Каланиной из Украины.