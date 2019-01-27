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    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на Гран-При в Израиле

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В последний день Гран-При в Тель-Авиве азербайджанские дзюдоисты завоевали золотую и бронзовую медаль.

    Как передает Report, в весе до 90 кг Мамедали Мехтиев в первом бое одержал победу над Ихласом Сетдаровым из Туркменистана. После взял вверх над представителем Канады Мобаха Эль Халаса. В 1/4 финала М.Мехтиев уступил Йесперу Сминку из Голландии. В утешительном поединке азербайджанский дзюдоист одержал победу над американцем Колтоном Брауном. В схватке за бронзу М.Мехтиев оказался сильнее Клена Кристофера из Эстонии. Таким образом, М.Мехтиев завоевал бронзовую медаль.

    В категории +100 кг азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури занял пятое место.

    Среди девушек золотую медаль завоевала Ирина Киндзерска (+78 кг). В финале она одержала победу над Елизаветой Каланиной из Украины. 

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