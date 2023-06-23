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Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два золота чемпионата Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два золота чемпионата Европы Азербайджанские дзюдоисты - юниоры завоевали еще три медали на чемпионате Европы в португальском Одивелаше.
Индивидуальные
23 июня 2023 г. 22:43
Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два золота чемпионата Европы

Азербайджанские дзюдоисты - юниоры завоевали еще три медали на чемпионате Европы в португальском Одивелаше.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории до 66 кг Абил Юсубов в финале победил местного спортсмена Родриго Канейру и поднялся на вершину пьедестала почета.

Мехди Джафаров, выступавший в той же весовой категории, выиграл поединок за 3-е место у грузина Гиоргия Дуларидзе.

В весовой категории 52 кг Хадиджа Гадашова завоевала золотую медаль, одолев в финале Адриану Саес Эвию из Испании.

Отметим, что ранее чемпионами Европы стали Вюсала Гаджиева (48 кг), Мухаммед Мамишов (50 кг), Мирхалиг Искандеров (55 кг) и Мухаммед Мусаев (60 кг), а Ахмед Рустамов (55 кг) взял бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha iki cüdoçusu Avropa çempionu olub, biri 3-cü yeri tutub

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