Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два золота чемпионата Европы

Азербайджанские дзюдоисты - юниоры завоевали еще три медали на чемпионате Европы в португальском Одивелаше.

Азербайджанские дзюдоисты - юниоры завоевали еще три медали на чемпионате Европы в португальском Одивелаше.

Как сообщает Report , выступавший в весовой категории до 66 кг Абил Юсубов в финале победил местного спортсмена Родриго Канейру и поднялся на вершину пьедестала почета.

Мехди Джафаров, выступавший в той же весовой категории, выиграл поединок за 3-е место у грузина Гиоргия Дуларидзе.

В весовой категории 52 кг Хадиджа Гадашова завоевала золотую медаль, одолев в финале Адриану Саес Эвию из Испании.

Отметим, что ранее чемпионами Европы стали Вюсала Гаджиева (48 кг), Мухаммед Мамишов (50 кг), Мирхалиг Искандеров (55 кг) и Мухаммед Мусаев (60 кг), а Ахмед Рустамов (55 кг) взял бронзовую медаль.