Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два золота чемпионата Европы

Азербайджанские дзюдоисты - юниоры завоевали еще три медали на чемпионате Европы в португальском Одивелаше.
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Мехди Джафаров, выступавший в той же весовой категории, выиграл поединок за 3-е место у грузина Гиоргия Дуларидзе.
В весовой категории 52 кг Хадиджа Гадашова завоевала золотую медаль, одолев в финале Адриану Саес Эвию из Испании.
Отметим, что ранее чемпионами Европы стали Вюсала Гаджиева (48 кг), Мухаммед Мамишов (50 кг), Мирхалиг Искандеров (55 кг) и Мухаммед Мусаев (60 кг), а Ахмед Рустамов (55 кг) взял бронзовую медаль.