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Азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые медали в первый день Кубка Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые медали в первый день Кубка Европы Успешно завершился первый день Кубка Европы для сборной Азербайджана В хорватском Дубровнике стартовал Кубка Европы по дзюдо, в котором принимают участие и азербайджанские спортсмены.
Индивидуальные
23 апреля 2022 г. 22:55
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые медали в первый день Кубка Европы

В хорватском Дубровнике стартовал Кубка Европы по дзюдо, в котором принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, в первый день соревнования наши атлеты завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль.

Так, дзюдоист Исмаил Ибрагимов, выступая в весовой категории 66 кг, завоевал золотую медаль, победив своего итальянца Леонардо Валериана. Аналогичного успеха добился и Нариман Мирзоев, который в весовой категории 73 кг одолев итальянского представителя Габриэле Сулли, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Еще один азербайджанский спортсмен Назир Талыбов (60 кг) завоевал бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Cüdoçularımız Avropa Kubokunun ilk yarış günü 2 qızıl medal qazanıb

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