Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на первенстве Европы

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В столице Боснии и Герцеговины стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает Report, первый день соревнований оказался успешным для азербайджанских дзюдоистов. Два члена нашей сборной на первенстве континента поднялись на пьедестал почета.

Представляющий нашу страну в весовой категории 60 кг Метин Рзазаде завоевал серебряную медаль. Выступающий в весовой категории 50 кг Мирага Гаджиев стал обладателем бронзовой медали.

Отметим, что в первенстве континента с участием 457 спортсменов из 42 стран (255 юношей, 202 девушек) сборную Азербайджана представляют 16 дзюдоистов (10 юношей, 6 девушек).