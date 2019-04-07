Азербайджанские дзюдоисты завоевали 8 медалей на Кубке Европы - ФОТО

В чешском городе Теплице стартовал Кубок Европы по дзюдо среди подростков.

Как передаёт Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, первый день международного турнира, в котором принимает участие 771 спортсмен из 34 стран, стал успешным для Азербайджана.

Азербайджанские дзюдоисты-подростки завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Исмаил Ганбарли (50 кг), Кямран Сулейманов (55 кг) и Туран Байрамов (60 кг) одолели всех соперников и поднялись на высшую ступень пьедестала. Шюкран Заманлы (55 кг), Нахид Исмаилов (66 кг) проиграли только в финале и удостоились серебряных медалей. Сабина Алиева (48 кг), Айдын Рзаев (55 кг) и Мятин Рзазаде (66 кг) стали обладателями бронзовых медалей.

Соревнование завершится 7 апреля.

Отметим, что азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев удостоился серебряной медали Гран-при, проходящего в турецком городе Анталья.