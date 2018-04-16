Азербайджанские дзюдоисты завоевали 7 медалей на Кубке Европы

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская национальная команда, состоящая из юных дзюдоистов, завоевала на состоявшемся в Санкт-Петербурге Кубке Европы 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Как сообщает Report, Ровшан Алиев, выступающий в весовой категории 55 кг, поднялся на высшую ступень пьедестала. Балабек Агаев (55 кг), Яшар Наджафов (60 кг), Рамиля Алиева (48 кг) завоевали серебряные медали. Ахмед Юсифов (60 кг), Мурад Фатиев (81 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) завоевали бронзовые медали. Таким образом, сборная Азербайджана заняла в итоговом зачете 3-е место.

Напомним, что в Кубке Европы принимали участие 259 дзюдоистов из 17 стран.