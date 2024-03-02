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Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы в Турции

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы в Турции В первый день юношеского Кубка Европы, проходящего в турецкой Анталье, азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.
Индивидуальные
2 марта 2024 г. 23:31
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы в Турции

В первый день юношеского Кубка Европы, проходящего в турецкой Анталье, азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, Бахадыр Фейзуллаев (50 кг) и Нихад Мамишов (55 кг) завоевали золотые медали в соревнованиях среди юношей.

Гудрат Юсиф (55 кг), Мирхалиг Искандеров (60 кг), Умуд Гурбанов и Кянан Садыгов (оба 66 кг) завоевали бронзовые медали.

Среди девушек золото завоевали Хадиджа Абдуллаева (40 кг) и Вусала Гаджиева (52 кг), серебро завоевали Лейла Алекберова (44 кг) и Айсун Мамедова (52 кг), Нармин Мамедли (44 кг) и Диана Эльдарова (48 кг) завоевали бронзовую медаль.

Отметим, что турнир завершится завтра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Türkiyədə Avropa Kubokunun ilk günündə 12 medal qazanıblar

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