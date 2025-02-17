Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на Кубке Европы в Словакии

Юные дзюдоисты Азербайджана завоевали 10 медалей на Кубке Европы, проходившем в словацком городе Шаморин.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо, две из медалей - золотые, две - серебряные и шесть - бронзовые.

Представители Азербайджана заняли 4-е место в общем медальном зачете и 2-е место среди юношей.

В первый день турнира дзюдоисты завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Во второй день соревнований Саид Шарифов (73), Амин Мехдиев, Абдулла Рахматов (81 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг) завоевали бронзовые медали, а Мухаммед Агакишиев (73 кг) занял 7-е место.

Отметим, что турнир проходил 15-16 февраля. Азербайджан был представлен 16 дзюдоистами в 8 весовых категориях в соревнованиях среди юношей.