Азербайджанские дзюдоисты завершили второй день Гран-при без медалей

Еще два азербайджанских дзюдоиста завершили выступления на турнире Гран-при в столице Хорватии Загребе.

Еще два азербайджанских дзюдоиста завершили выступления на турнире Гран-при в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории до 73 кг Рашид Мамедалиев победил Файе Нийе (Гамбия), но проиграл Антонио Аранде (Испания).

В соревнованиях среди женщин Судаба Агаева в весовой категории до 70 кг в первой встрече уступила Луане Карвальо (Бразилия).

Напомним, что ранее спортсмен Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал серебряную медаль. Назир Талыбов (60 кг), Керамет Гусейнов, Кямран Сулейманов (оба 66 кг), Лейла Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) завершили турнир без медалей.