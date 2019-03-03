Азербайджанские дзюдоисты взяли “золото“ и “серебро“ в Варшаве

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Варшаве накануне стартовали соревнования в рамках Открытого Кубка Европы по дзюдо среди мужчин.

Как передает Report, в первый день соревнований наград удостоились два азербайджанских спортсмена.

Так в весе до 60 кг высшую награду турнира завоевал Орудж Велизаде, одолевший в финале поляка Бартоломея Гарбачика. На пути к финалу Велизаде оказался сильнее противников из Казахстана, Франции и Нидерландов.

Другой представитель Азербайджана Ибрагим Алиев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 килограммов.

Отметим, что в турнире принимает участие 291 дзюдоист из 35 стран. Азербайджан представляют 14 спортсменов.